В Детскую поликлинику №5 в Уфе в рамках нацпроекта поступило новое оборудование

Этот аппарат довольно прост в использовании, ведь в нём заложена интуитивно понятная программа с широким спектром функций, включая запись, воспроизведение и качественный анализ данных. Причём можно легко управлять данными пациентов, отчетностью, планировать обследование. Также имеется цифровая видеозапись с возможностью последующих просмотров, видео со звуком и программа для непосредственного и удаленного чтения треков без прерывания записи. Важно для специалистов и то, что в этот уникальный аппарат встроен дополнительный фотостимулятор с ксеноновой лампой, позволяющий создать стандартную систему для клинических исследований.