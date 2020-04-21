В Детскую поликлинику №5 в Уфе в рамках нацпроекта поступило новое оборудование

В столичную детскую поликлинику №5 поступили два новейших оборудования. В арсенале больницы теперь есть японский электроэнцефалограф EEG-1200К с принадлежностями и бинокулярный офтальмоскоп. Оба аппарата были закуплены в рамках национального проекта «Здравоохранение».
Обновленное оборудование позволит врачам улучшить качество медицинских услуг. Благодаря аппаратам диагностика заболеваний станет быстрее и квалифицированнее. Как отметили в пресс-службе Минздрава, освоить иностранное оборудование не составит труда, так как оно легко в использовании.
Так, аппарат NeuroFax EEG-1200 - это цифровая система высокого экспертного класса. ЭЭГ-тест назначается лечащим врачом в случаях нарушения сна, спонтанной потере сознания, частых головокружениях, необъяснимых судорогах и конвульсиях, травмах головы, опухолях мозговых структур и эпилептических припадках.
Этот аппарат довольно прост в использовании, ведь в нём заложена интуитивно понятная программа с широким спектром функций, включая запись, воспроизведение и качественный анализ данных. Причём можно легко управлять данными пациентов, отчетностью, планировать обследование. Также имеется цифровая видеозапись с возможностью последующих просмотров, видео со звуком и программа для непосредственного и удаленного чтения треков без прерывания записи. Важно для специалистов и то, что в этот уникальный аппарат встроен дополнительный фотостимулятор с ксеноновой лампой, позволяющий создать стандартную систему для клинических исследований.
А второй аппарат – это бинокулярный офтальмоскоп для обратной офтальмоскопии с налобной фиксацией. Как отметили медики, он предназначен для обследования глазного дна и выявлений патологий сетчатки зрительного нерва, сосудов сетчатки, выявления заболеваний органов зрения у детей, в том числе у недоношенных. Офтальмоскоп позволяет производить осмотр участков глазного дна, вплоть до отдаленных отделов сетчатки, даже при наличии помутнений тканей. Отличается прекрасными оптическими характеристиками, имеет ряд вспомогательных фильтров и набор из линз.