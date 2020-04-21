Житель Башкирии зарезал знакомую в день своего рождения

Жуткая история произошла в Туймазинском районе. 28-летний парень пришёл в гости к своей знакомой, а потом жестоко убил. Полицейским мужчина соврал, что нашёл девушку уже мёртвой.

Следствие выяснило, что 20 апреля молодой человек пришёл к знакомой праздновать свой день рождения. Друзья распивали спиртные напитки, пока между ними не завязалась ссора. Тогда разъяренный парень схватил нож и ударил им девушку в шею и грудь.

От потери крови несчастная скончалась на месте, а парень поспешил убрать все улики и стереть следы своего присутствия. Молодой человек вызвал полицию, которой сообщил, что нашёл знакомую уже мёртвой. Однако расследование показало, что девушка умерла именно от его рук.

Вскоре мужчина признал свою вину, а теперь ожидает наказания за совершенное преступление под стражей.