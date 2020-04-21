В Башкирии пьяная экс-проститутка попыталась избить полицейских

В Башкирии сотрудники полиции задержали жительницу Бебелея за нарушение самоизоляции. Пьяная горожанка ходила по улице со своей подругой. Во время задержания она пыталась избить стражей порядка.
Накануне в социальных распространился ролик задержания полицейскими жительницы Белебея. Видео нашло много откликов среди жителей республики. Редакция bash.news выяснила, что на самом деле произошло в тот день.
В рамках режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса жителям Башкирии предписано постараться по максимуму ограничить свои передвижения в общественных местах. Однако закон решили нарушить две жительницы Белебея. Сотрудники полиции заметили их в ходе патрулирования своего участка.
По всей видимости, дамы устали сидеть дома. Приняв алкоголя, они вышли на прогулку. В этот момент женщины и попали в поле зрения патрульных.
Во время разговора стало понятно - обе женщины пьяны. Также в рамках разъяснительной беседы 30-летняя женщина попыталась пнуть постового, но тот вовремя успел увернуться от удара. После этого представителям власти пришлось применить силу и задержать нарушительницу.
Как сообщает пресс-служба МВД Башкирии, задержанная ранее уже была судима за угрозу убийством. В отношении нее были составлены протоколы за нарушение режима самоизоляции, появление пьяной в общественных местах и оскорбление представителя власти. Последний материал отправился на рассмотрение в Следственный комитет.
Источник bash.news в правоохранительных органах заметил, что женщина ранее попадала в поле зрения полицейских не только из-за угрозы убийством. Некоторое время назад она успешно работала в Белебее проституткой. Однако спустя время выяснилось, что жрица любви подхватила ВИЧ-инфекцию. После лечения к своей профессии она больше не вернулась.