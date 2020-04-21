Стал известен средний возраст заразившихся коронавирусом в России

Доля зараженных COVID-19 в РФ в возрасте старше 65 лет составляет 15,5%. Доля заболевших среди несовершеннолетних составила 7,6%. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Если доля детей в возрасте до 17 лет составляет 7,6%, и это соответствует примерно общей тенденции, которая сложилась в мире, то доля заболевших среди граждан 65+ составляет 15,5%. Это ниже, чем в других странах.

Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Власти РФ заблаговременно приняли решение о помещении пожилых людей на самоизоляцию. Чиновница отметила, что данные мероприятия дали соответствующий результат.

Согласно последним данным, количество зараженных коронавирусом в РФ составило 52763 человек. Их них выздоровели 3873 пациентов. К сожалению, 456 человек скончалось.

Фото: Интернет.