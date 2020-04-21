Стал известен средний возраст заразившихся коронавирусом в России

Если доля детей в возрасте до 17 лет составляет 7,6%, и это соответствует примерно общей тенденции, которая сложилась в мире, то доля заболевших среди граждан 65+ составляет 15,5%. Это ниже, чем в других странах.

Татьяна Голикова, вице-премьер РФ