Стал известен средний возраст заразившихся коронавирусом в России

Доля зараженных COVID-19 в РФ в возрасте старше 65 лет составляет 15,5%. Доля заболевших среди несовершеннолетних составила 7,6%. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Власти РФ заблаговременно приняли решение о помещении пожилых людей на самоизоляцию. Чиновница отметила, что данные мероприятия дали соответствующий результат.
Согласно последним данным, количество зараженных коронавирусом в РФ составило 52763 человек. Их них выздоровели 3873 пациентов. К сожалению, 456 человек скончалось.
Фото: Интернет.