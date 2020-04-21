В Роспотребнадзоре рассказали о пике заболеваемости коронавирусом

В России все еще продолжается пандемия коронавирусной инфекции. Пик заболеваемости COVID-19 ожидается в начале мая или даже раньше. Об этом сообщил советник директора ФБУН "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии" Роспотребнадзора Виктор Малеев.
Эксперт подчеркнул, что пик заболеваемости зависит только от человека. Если жители России не будут соблюдать режим самоизоляции, то сроки сдвинутся.
В РФ зафиксировано 52 907 заболевших коронавирусом. 3 890 пациентов пошли на поправку. К сожалению, 460 человек скончались.
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