Новый антисептик и легендарная сгущенка: Радий Хабиров посетил Кармаскалинский район

На башкирском рынке может появиться новое, более дешёвое дезинфицирующее средство. Предприятие «Дэлекса» в деревне Улукулево планирует увеличивать выпуск антисептиков. Об этом руководитель организации рассказал Главе республики.

Радий Хабиров побывал в Кармаскалинском районе с рабочей поездкой. Глава Башкортостана посетил также будущий завод по изготовлению, ремонту и модернизации сельхозтехники. На сладкое – визит на производство знаменитой карламанской сгущенки.

В жестяных банках пока ещё не одетая в этикетку, знакомая с детства карламанская сгущёнка. Главным секретом остаётся соблюдение ГОСТа. На заводе ежедневно перерабатывают 40 тонн сырья. Из него делают 60 видов сладкой, цельномолочной и кисломолочной продукции. К слову, с 23 апреля её добавят в продуктовые наборы, которые получают малоимущие семьи. Рассказать о дальнейших планах Главе республики руководитель предприятия планирует уже на «Инвестчасе». На заседание представителей комбината пригласил Радий Хабиров.

Неделю назад на встрече с предпринимателями была поддержана инициатива по созданию в селе Кабаково предприятия для обслуживания, ремонта и модернизации тракторов, а также изготовления сельхозоборудования. По сути, организация переезжает в Башкортостан из Сургута. 1 июля планируют начать выпуск агрегатов для нефтяной отрасли в рамках подписанных ранее контрактов. Сейчас на площадке будущего завода идёт монтаж техники. Однако из-за ограничений, введённых для ряда отраслей в условиях распространения коронавируса, возникли сложности с приобретением и поставкой производственного оборудования.

В республике уже была попытка создать подобный ремонтно-механический завод в Буздяке по обслуживанию техники марки «Кировец». У них что-то не получилось. Поэтому мы готовы поддерживать вас в решении возникающих вопросов, в том числе по закупке оборудования. И, конечно, нужно думать о сбыте продукции. Такая техника будет востребована в сельском хозяйстве Башкортостана. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Ещё одно перспективное предприятие – на этот раз в деревне Улукулево. Радию Хабирову показали производство дезинфицирующих средств. По словам представителей организации, цены на антисептики у них ниже конкурентов. В планах – расширение ассортимента, связано это в первую очередь с увеличением объёма заказов. Остаётся вопрос с каналом сбыта.