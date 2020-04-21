В Башкирии нашли камеру, которая штрафует водителей ни за что

В Стерлитамаке есть дорожная камера, которая установлена не по правилам. Таким образом, все штрафы, которые она фиксирует, можно оспорить. Об этом рассказали в программе "Первая передача" на телеканале НТВ.

Сюжет о необычной камере накануне вышел на федеральном телеканале. По словам местного жителя Виталия Мельникова, в городе недавно установили новые камеры. С одной из них он получил уже 8 штрафов за превышение допустимого 20-километрового порога скорости. Знак на этом участке разрешает двигаться со скоростью в 40 километров в час, а у Виталия, судя по квитанциям, 63.

Однако в этой истории есть загвоздка. Перед камерой есть соответствующий знак с ограничением в 40 километров в час. Но если знак установлен до перекрестка, то камера - после него. По закону знак ограничения скорости действует до ближайшего перекрестка, либо на определенном расстоянии при наличии сопутствующей до знаков серого цвета, которые снимают ограничение. Выходит, что камера штрафует людей ни за что, делает вывод Виталий Мельников.

Юристы говорят, что ситуация действительно неоднозначная. Жителям Стерлитамака необходимо обратиться за помощью непосредственно в ГИБДД.