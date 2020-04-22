Врачи рассказали о жестокости коронавирусной инфекции

Согласно проведенным исследованиям, коронавирус поражает в организме "почти все". Об этом сообщает издание Science. Кардиолог Харлан Крумхольц рассказал, что последствия COVID-19 — катастрофические.

Попав в организм, вирус берет контроль над клеточными механизмами. С их помощью он воспроизводит свои копии. У человека может резко повыситься температура, появиться кашель, ломота в теле и боль в горле. После этого корнавирус попадает в трахею и поражает легкие.