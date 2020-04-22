Стало известно, с чем связана смертность от коронавируса

Ученый нашел связь между загрязнением воздуха и смертностью от коронавируса. Результаты исследования опубликованы на портале ScienceDirect.

Исследование проводилось на основе данных о загрязнении воздуха, погоде и статистики смертности от COVID-19. Ученый пришел к выводу, что уровень смертности от коронавируса высок там, где наблюдалось длительное загрязнение воздуха. Уровень загрязнения воздуха в регионах, окруженных горами, выше.

В первую очередь, от диоксида азота в атмосфера страдает сердечно-сосудистая и дыхательная системы. Это и подводит к предположению о наличии связи между загрязнением воздуха и количеством смертей от коронавируса.