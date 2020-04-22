В США ожидается вторая волна коронавируса

В США заявили о том, что вторая волна коронавируса будет хуже, чем нынешняя. Второе нападение вируса на Штаты ожидается зимой. Об этом рассказал глава Центра США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд.

В Соединённых Штатах рассказали о грядущей волне COVID-19. По словам специалистов, она застанет страну в начале зимы. Вторая волна эпидемии будет хуже, потому что начало зимы является сезоном гриппа. Система здравоохранения окажется под сильнейшей нагрузкой.