В Башкирии мошенники обманывают пенсионеров, сидящих на самоизоляции

Новый способ обмана нашли мошенники в Башкирии. С 31 марта в республике действует режим полной самоизоляции, а для жителей старше 65 лет – комендантский час. Ходить в магазин и выкидывать мусор пенсионерам помогают волонтёры, которыми и притворяются мошенники.

Неизвестная группа лиц звонит жителям Башкирии старше 65 лет и предлагает услуги волонтёров. Злоумышленники предлагают сходить в магазин за продуктами, но деньги перевести на указанную карту заранее. Конечно, такой вид «помощи» – мошенничество, так как волонтёры не звонят и не предлагают свою помощь, а работают по заказам граждан.

Жители республики сами должны позвонить в волонтёрскую организацию и через диспетчера попросить о помощи. Также у волонтёров должны быть паспорт и бейджики с номером, по которому можно выяснить «прозрачность» организации. Жителей Башкирии просят быть аккуратнее и осмотрительнее при телефонных звонках от неизвестных и всегда проверять организацию.