Жители Башкирии продолжают возвращаться на родину из Индии и Турции

Сегодня, 22 апреля, в Казани приземлились ещё два вывозных самолёта с туристами из Башкирии. Путешественников привезли из Индии и Турции, где из-за коронавируса закрыли границы и отменили плановые авиаперелёты. Напомним, что сейчас ведётся возврат застрявших туристов из Башкирии на родину.

Всего прибыли 50 туристов: 21 пассажир – из Индии, 29 – из Турции. Из Казани жителей Башкирии забрали на двух больших и комфортабельных автобусах. Путешественников лично встретил председатель регионального госкомитета по туризму Салават Нафиков.

Сейчас туристы отправлены в санаторий «Радуга» на карантин, у всех измерили температуру, проверили общее состояние здоровья. Ни у кого из путешественников нет признаков заболевания коронавирусом. По последним данным за границей остаются ещё более 300 жителей Башкирии.