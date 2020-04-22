Стали известны подробности задержания пьяных женщин, нарушивших режим самоизоляции в Башкирии

В Белебее полицейские задержали пьяных женщин за нарушение режима самоизоляции . Нетрезвые дамы не смогли объяснить, почему находятся на улице. Вместо этого они начали оскорблять стражей правопорядка.

Одна из женщин пыталась оказать сопротивление. Даже после того, как на нее надели наручники, не могла успокоиться. Стоит отдать должное спокойствию патрульных, которые не реагировали на провокации. Уже позже выяснилось, что дебоширка и раньше имела проблемы с законом за угрозу убийством.