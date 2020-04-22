Число заболевших коронавирусом в Башкирии приблизилось к 400

Опубликованы свежие данные об эпидемиологической ситуации в Башкирии. Так, по сообщению оперативного штаба, в республике обнаружено 25 новых случаев заражения. Число инфицированных коронавирусом достигло 396.

Также появилась информация о выздоровевших. По состоянию на 22 апреля, 34 пациентам удалось излечиться. Жертвами новой коронавирусной инфекции стали 14 человек.

Всего же по России выявлено 57 999 больных коронавирусом. Это на 5 236 человек больше, чем сутками ранее. Выздоровело - 4 420, умерло - 513.