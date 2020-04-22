В Башкирии пьяный водитель без прав разбил видеорегистратор патрульной машины

В Белорецком районе сотрудники ГИБДД столкнулись с нерадивым водителем. На дороге Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск патрульные остановили «ВАЗ-2110», который двигался очень странно. За рулём оказался пьяный 36-летний водитель.

Медицинское освидетельствование подтвердило наличие алкоголя в крови мужчины – алкотестер показал 1,227 миллиграмм на литр. Выяснилось, что водителя уже лишили прав, и на машине он передвигался без них. Но когда нерадивого автовладельца собирались отвезти в отделение полиции, мужчина проявил агрессию и начал пинаться.

Водитель умудрился разбить в патрульной машине видеорегистратор и повредить лобовое стекло. Сейчас по отношению к буйному автолюбителю возбуждено уголовное дело. Также оказалось, что госномера машины находятся в розыске, поэтому автомобиль изъяли на специализированную стоянку.