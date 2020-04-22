В Уфе ищут женщину, которая ушла из больницы

Волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт Башкортостан» объявили о новых поисках. 57-летняя Людмила Крашенниникова ушла из больницы 21 апреля. Добровольцы просят помощи в поисках.

Известно, что женщина ушла из городской больницы и пропала. О её местоположении неизвестно уже целые сутки. Возможно, Людмиле требуется медицинская помощь.

Рост пропавшей примерно 170 см, телосложение плотное. Волосы темно-каштановые, а глаза карие. В день исчезновения на женщине была сиреневая куртка с капюшоном и темно-серые штаны.