«Вы совершили ошибку»: мэр Сибая обратился к гражданам

Мэр Сибая обратился к гражданам своего города в социальных сетях. Он отметил, что все больше и больше людей остаются без работы. Чиновник подчеркнул, что гарантия безопасности каждого человека - официальная работа с "белой зарплатой".

Рустем Афзалов в своих социальных сетях рассказал об одной из главных проблем Сибая на данный момент. К мэру города стекается много жалоб от людей, которые остались без работы в период пандемии коронавируса. Большинство из них, по его словам, работали в "черную", получая зарплату в конвертах. 

Хочу обратиться к тем, кто попал в подобную ситуацию. У вас сейчас нет защиты – ни социальной, ни правовой. Вы совершили большую ошибку, когда согласились на «зарплату в конверте». Возможно, тогда вы не понимали, что делаете. Возможно, вы знали, на что идете, и решили рискнуть. Но в любом случае, вы проиграли.

Рустем Афзалов, мэр Сибая

Градоначальник попросил жителей извлечь урок из этой ситуации. Афзалов подчеркнул, что при трудоустройстве необходимо добиваться от работодателя официального оформления. 