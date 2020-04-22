«Вы совершили ошибку»: мэр Сибая обратился к гражданам

Хочу обратиться к тем, кто попал в подобную ситуацию. У вас сейчас нет защиты – ни социальной, ни правовой. Вы совершили большую ошибку, когда согласились на «зарплату в конверте». Возможно, тогда вы не понимали, что делаете. Возможно, вы знали, на что идете, и решили рискнуть. Но в любом случае, вы проиграли.

Рустем Афзалов, мэр Сибая