«Вы совершили ошибку»: мэр Сибая обратился к гражданам

Мэр Сибая обратился к гражданам своего города в социальных сетях. Он отметил, что все больше и больше людей остаются без работы. Чиновник подчеркнул, что гарантия безопасности каждого человека - официальная работа с "белой зарплатой".
Рустем Афзалов в своих социальных сетях рассказал об одной из главных проблем Сибая на данный момент. К мэру города стекается много жалоб от людей, которые остались без работы в период пандемии коронавируса. Большинство из них, по его словам, работали в "черную", получая зарплату в конвертах.
Градоначальник попросил жителей извлечь урок из этой ситуации. Афзалов подчеркнул, что при трудоустройстве необходимо добиваться от работодателя официального оформления.