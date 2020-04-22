Врачи рассказали о самом распространённом способе передачи коронавируса

Немецкие учёные в ходе расследования выяснили, что практически единственный способ заражения коронавирусом – это контакты с больными людьми. Также учёные не смогли найти живой вирус на поверхностях предметов. Эксперты говорят, что вероятность заражения коронавирусом от контакта с поверхностями очень маленькая.
Вирусологи в Германии на протяжении нескольких месяцев изучали проявления COVID-19. Они пришли к выводу, что коронавирус чаще всего передаётся при контакте с заражённым человеком. Учёные не нашли живые вирусы на различных поверхностях. Специалисты брали образцы с ручек дверей, телефонов, туалетов.
Коронавирус также чувствителен к высыханию на воздухе. Он погибает в воздухе минимум за полчаса, максимум за три. Поэтому коронавирус не может перемещаться по воздуху и зарадать людей. Вирус передают друг другу люди.