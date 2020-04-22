Власти рассказали, когда в Башкирии появился коронавирус

Коронавирус в Башкирии появился еще в феврале. Об этом сегодня рассказали в Министерстве здравоохранения республики. Специалисты к тому моменту не были готовы к резкому развитию пандемии.
На ежедневном брифинге в Минздраве Башкирии заместитель министра Ирина Кононова рассказала, когда в республике появился смертоносный вирус. Дело в том, что так называемый "нулевой" пациент в регионе появился задолго до введения ограничительных мер. Тогда республика жила своей насыщенной жизнью, никто и представить не мог, что улицы спустя два месяца опустеют.
Уже сейчас можно сказать, что жизнь Башкирии после пандемии изменится. Так, например, в Минздраве собираются пересматривать большинство механизмом управления своими учреждениями.