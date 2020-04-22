Власти рассказали, когда в Башкирии появился коронавирус

Коронавирус в Башкирии появился еще в феврале. Об этом сегодня рассказали в Министерстве здравоохранения республики. Специалисты к тому моменту не были готовы к резкому развитию пандемии.

На ежедневном брифинге в Минздраве Башкирии заместитель министра Ирина Кононова рассказала, когда в республике появился смертоносный вирус. Дело в том, что так называемый "нулевой" пациент в регионе появился задолго до введения ограничительных мер. Тогда республика жила своей насыщенной жизнью, никто и представить не мог, что улицы спустя два месяца опустеют. 

По тем данным, что у нас есть, нулевой пациент прибыл к нам в феврале, до введения карантинных мероприятий. Предположить, что этот пациент был источником, мы не могли. На тот момент мероприятия были лояльными. Многие до сих пор не верят, что их это коснется. Каждый из нас так или иначе будет связан с коронавирусом. 

Ирина Кононова, заместитель министра здравоохранения Башкирии

Уже сейчас можно сказать, что жизнь Башкирии после пандемии изменится. Так, например, в Минздраве собираются пересматривать большинство механизмом управления своими учреждениями. 

Высоченный уровень доверия от населения все равно сохраняется. Чтобы держать этот уровень, всем нам придется еще долго работать в эпоху после ковид. Придется пересматривать программы, работу с персоналом, клининговыми компаниями. 

Ирина Кононова, заместитель министра здравоохранения Башкирии