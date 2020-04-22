Власти рассказали, когда в Башкирии появился коронавирус

По тем данным, что у нас есть, нулевой пациент прибыл к нам в феврале, до введения карантинных мероприятий. Предположить, что этот пациент был источником, мы не могли. На тот момент мероприятия были лояльными. Многие до сих пор не верят, что их это коснется. Каждый из нас так или иначе будет связан с коронавирусом.

Ирина Кононова, заместитель министра здравоохранения Башкирии