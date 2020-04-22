В Башкирии трое мужчин пропали без вести у водоёмов

Госкомитет РБ по ЧС сообщил о поисках трёх пропавших людей. Трое мужчин исчезли в разных районах республики у водоёмов. Сообщается, что двое из них – рыбаки.

11 апреля пропал 51-летний мужчина на реке Зилим у деревни Карташевка, который ушёл на рыбалку. К спасателям обратился обеспокоенный сын пропавшего. Подобный случай произошёл 17 апреля с 39-летним мужчиной на реке Уфа около деревни Чандар.

20 апреля пропал мужчина в Белорецком районе. Пропавший вышел из дома и ушёл в неизвестном направлении. Спасатели занимаются поисками всех пропавших, однако из-за разлива воды найти мужчин становится трудно.