В Минздраве Башкирии рассказали о причинах вспышки коронавируса в РКБ

Причиной вспышки коронавируса в РКБ им. Куватова в Уфе, и как следствие, 14 смертей от инфекции, стала неблагоприятная эпидемиологическая обстановка. Об этом заявили на сегодняшнем брифинге в Минздраве республики. По словам замминистра здравоохранения Ирины Кононовой, в РКБ произошла высокая вирусная нагрузка, из-за чего пациенты с тяжелыми сопутствующими болезнями начали умирать.
Однако, как отметила Ирина Кононова, специалисты РКБ сделали все, что требовалось по инструкции. По ее словам, больница постоянно стерилизовалась, брались пробы воздуха и смывов воды. С коллегой согласилась и главный врач Центра гигиены и эпидемиологии в РБ Анна Казак.
Напомним, на данный момент в Башкирии 396 зарегистрированных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Удалось излечиться 38 пациентам, 14 – умерли от коронавируса. Отмечается, что у 90% погибших были тяжелые сопутствующие заболевания.