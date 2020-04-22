В Минздраве Башкирии рассказали о причинах вспышки коронавируса в РКБ

Причиной вспышки коронавируса в РКБ им. Куватова в Уфе, и как следствие, 14 смертей от инфекции, стала неблагоприятная эпидемиологическая обстановка. Об этом заявили на сегодняшнем брифинге в Минздраве республики. По словам замминистра здравоохранения Ирины Кононовой, в РКБ произошла высокая вирусная нагрузка, из-за чего пациенты с тяжелыми сопутствующими болезнями начали умирать.

«Эти пациенты, заразившиеся коронавирусом, находились же там не с легкими и незначительными болезнями. Это пациенты, которые были на длительном пребывании. Чем дольше пациент находится в больнице, тем выше риск подцепить больничную инфекцию. Такой риск был всегда, и до коронавируса»

Ирина Кононова, замминистра здравоохранения РБ

Однако, как отметила Ирина Кононова, специалисты РКБ сделали все, что требовалось по инструкции. По ее словам, больница постоянно стерилизовалась, брались пробы воздуха и смывов воды. С коллегой согласилась и главный врач Центра гигиены и эпидемиологии в РБ Анна Казак.

«Эти мероприятия проводились. Просто здесь стечение неблагоприятной ситуации. Именно на этом объекте, куда был первый занос вируса. Этим местом оказалась РКБ, где находились тяжелобольные пациенты».

Анна Казак, главный врач Центра гигиены и эпидемиологии в РБ

Напомним, на данный момент в Башкирии 396 зарегистрированных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Удалось излечиться 38 пациентам, 14 – умерли от коронавируса. Отмечается, что у 90% погибших были тяжелые сопутствующие заболевания.  