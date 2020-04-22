В Минздраве Башкирии рассказали о причинах вспышки коронавируса в РКБ

«Эти пациенты, заразившиеся коронавирусом, находились же там не с легкими и незначительными болезнями. Это пациенты, которые были на длительном пребывании. Чем дольше пациент находится в больнице, тем выше риск подцепить больничную инфекцию. Такой риск был всегда, и до коронавируса»

Ирина Кононова, замминистра здравоохранения РБ