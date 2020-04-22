В деревне Башкирии решили проблему с Интернетом

Для онлайн-обучения в деревне Новочишма Архангельского района провели кабельный Интернет. 17 детей получили возможность посещать уроки в Сети. «Башинформсвязь» в марте обеспечила Интернетом 2500 новых пользователей в Уфе, Стерлитамаке, городе Октябрьском и Архангельском районе.

Кроме этого, в десять раз была увеличена пропускная способность интернет-канала, которые защищает образовательные ресурсы.

Учитель вот уже два недели не перед доской, а на экране ноутбука. Форма одежды – свободная. Аккуратно выглаженный костюм висит на крючке. Вместе со всей республикой деревня Новочишма Архангельского района перешла на дистанционное обучение. 11-классник Вадим Галеев выбрал физику как дополнительный экзамен, планирует связать жизнь с точными науками.

Сначала онлайн-уроки. Потом самостоятельно материал изучаю по тем предметам, которые сдаю. Онлайн-уроки короче проводятся. Получается больше времени для подготовки к экзамену остаётся. Вадим Галеев

Младший брат Алмаз с профессией пока ещё не определился, но на вопросы по русскому языку отвечает без ошибок. За обеденным столом, как за одной партой вместе с мамой. У неё тоже онлайн-учёба, только рабочая. Эльвира Галеева – фельдшер – проходит повышение квалификации.

Первоклассник занимается, смотря уроки по БСТ. Старшеклассник, 11 класс. Он сам занимается у себя в комнате, у него тоже онлайн-занятия идут, он общается с учителями. А у меня лекции идут тоже онлайн. И как раз этот момент совпал – весной нам проводили кабельный Интернет. Эльвира Галеева

Ещё пару месяцев назад в деревне Новочишма едва хватало скорости загрузить короткий видеоролик. Сегодня населённый пункт обеспечен связью. Строительство оптических линий завершили в марте.

У нас есть определённый инвестиционный бюджет на 2020-й год. И исходя уже из текущей ситуации мы подстраиваемся, где более оптимально можно использовать этот ресурс. В том числе, когда мы поняли, что в ближайшее время школьники перейдут на онлайн-образование, посмотрели и провели работу. В Архангельском районе подключили населённый пункт Новочишмы. Сергей Алфёров, генеральный директор ПАО «Башинформсвязь»

В этом году провели высокоскоростной Интернет в деревню Новочишмы. Из этой деревни у нас обучается 17 человек. Альтаф Хисматуллин, директор школы с. Благовещенка

Количество учеников школы села Благовещенка, занимающихся по бумажным кейсам, сведено на минимум. На уроки дети приезжали из шести населённых пунктов, их привозил школьный автобус. Сейчас жёлтый автомобиль с надписью «Дети» доставляет бумажные кейсы с заданиями и сухой паёк для нуждающихся учеников.

500 граммов - 1 кг крупы, подсолнечное масло – по литру. А детям с ограниченными возможностями здоровья уже больше идёт. Сгущенное молоко, консервы, фрукты, манку вот сегодня привезли. Эльвира Хасанова, повар школы с. Благовещенка