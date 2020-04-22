В деревне Башкирии решили проблему с Интернетом

Для онлайн-обучения в деревне Новочишма Архангельского района провели кабельный Интернет. 17 детей получили возможность посещать уроки в Сети. «Башинформсвязь» в марте обеспечила Интернетом 2500 новых пользователей в Уфе, Стерлитамаке, городе Октябрьском и Архангельском районе.
Кроме этого, в десять раз была увеличена пропускная способность интернет-канала, которые защищает образовательные ресурсы.
Учитель вот уже два недели не перед доской, а на экране ноутбука. Форма одежды – свободная. Аккуратно выглаженный костюм висит на крючке. Вместе со всей республикой деревня Новочишма Архангельского района перешла на дистанционное обучение. 11-классник Вадим Галеев выбрал физику как дополнительный экзамен, планирует связать жизнь с точными науками.
Младший брат Алмаз с профессией пока ещё не определился, но на вопросы по русскому языку отвечает без ошибок. За обеденным столом, как за одной партой вместе с мамой. У неё тоже онлайн-учёба, только рабочая. Эльвира Галеева – фельдшер – проходит повышение квалификации.
Ещё пару месяцев назад в деревне Новочишма едва хватало скорости загрузить короткий видеоролик. Сегодня населённый пункт обеспечен связью. Строительство оптических линий завершили в марте.
Количество учеников школы села Благовещенка, занимающихся по бумажным кейсам, сведено на минимум. На уроки дети приезжали из шести населённых пунктов, их привозил школьный автобус. Сейчас жёлтый автомобиль с надписью «Дети» доставляет бумажные кейсы с заданиями и сухой паёк для нуждающихся учеников.
Школа была закрыта на карантин 6 апреля. Уже две недели в коридорах не слышно детских криков, стулья сложены, парты сдвинуты. Последний звонок для выпускников этого года, вероятно, прозвучит онлайн.