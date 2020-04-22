В ООН рассказали об угрозе мирового голода из-за коронавируса

Человечество может столкнуться с массовым голодом. Это произойдёт, если не будет обеспечена продовольственная безопасность. Об этом рассказал исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли.
Специалист из ООН рассказал о том, что уже сейчас нужно задумываться о продовольственных запасах. По его словам, если это не сделать сейчас, то человечество может столкнуться с «голодом библейских масштабов». Чтобы избежать таких последствий, он предложил некоторые меры.
В первую очередь Дэвид Бизли предлагает допустить доступ гуманитарной помощи. Также он предложил вложить 350 млн долларов , чтобы создать сети логистических центров для передвижения гуманитарной помощи по всему миру. Помимо этого, специалист рассказал о важности систем раннего предупреждения. Важно не допустить дефицит финансирования, перебои в торговле. Также нельзя допускать потерю доступа к голодающему населению, заключил Дэвид Бизли. Эксперты ранее заявляли, что из-за коронавируса около 130 млн человек в мире к концу 2020 года будет голодать.