В ООН рассказали об угрозе мирового голода из-за коронавируса

Человечество может столкнуться с массовым голодом. Это произойдёт, если не будет обеспечена продовольственная безопасность. Об этом рассказал исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли.

Специалист из ООН рассказал о том, что уже сейчас нужно задумываться о продовольственных запасах. По его словам, если это не сделать сейчас, то человечество может столкнуться с «голодом библейских масштабов». Чтобы избежать таких последствий, он предложил некоторые меры.