Стало известно, в каких странах самый агрессивный коронавирус

Коронавирус может быть тяжёлым или лёгким в зависимости от штамма возбудителя. Во время изучения мутаций были выявлены самые агрессивные штаммы. Наиболее тяжёлая форма коронавируса была замечена в Италии и Испании, а самая лёгкая – в США.
Китайские учёные изучили образцы мутаций коронавируса и проанализировали, как быстро различные штаммы проникают в организм и убивают клетки. Самые агрессивные мутации оказались такими же, как в Испании и Италии. А более лёгкие мутации оказались такими же, как в США.
Ранее в США сообщали, что большинство случаев заражения в Нью-Йорке были завезены из Европы. Некоторые учёные вообще считают, что коронавирус имеет европейское, а не азиатское происхождение. Агрессивные штаммы коронавируса достигают в 270 раз больше вирусной нагрузки, чем слабые.