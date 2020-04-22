Стало известно, в каких странах самый агрессивный коронавирус

Коронавирус может быть тяжёлым или лёгким в зависимости от штамма возбудителя. Во время изучения мутаций были выявлены самые агрессивные штаммы. Наиболее тяжёлая форма коронавируса была замечена в Италии и Испании, а самая лёгкая – в США.