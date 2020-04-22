В Башкирии полицейским могут разрешить вскрывать чужие автомобили

Полицейские Башкирии, как и их коллеги по всей стране, вскоре могут получить новые полномочия. Речь идет о возможности вскрывать автомобили и выставлять оцепление на местах массового скопления людей. Сейчас эти поправки в закон "О полиции" предварительно одобрены Правительством России.

Сотрудники полиции могут получить новые полномочия. В частности, в новых поправках в закон "О полиции" говорится сразу о нескольких нововведениях. Рассмотрим их поподробнее.

Новый законопроект дает полицейским возможность вскрывать чужие автомобили. Естественно, это будет происходить не просто так. Прежде всего, речь идет о тяжелых ДТП, когда людей нужно спасать как можно быстрее, а также при массовых беспорядках. Если вскрытие произошло не в присутствии хозяина, его уведомят за 24 часа.

Также полицейские смогут оцеплять территории с массовым скоплением людей. Под оцепление попадут различные строения, участки местности и жилые помещения. В этих границах стражи порядка могут провести досмотр личных вещей, либо автомобиля.