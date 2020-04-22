В Башкирии на трассе нашли сумку с мертвыми щенками

Чудовищную находку сделали зоозащитники из Уфы. На трассе М5 в сторону Челябинска недалеко от Уфы они нашли сумку со щенками и собак со связанными лапами. Двое щенят внутри сумки были уже мертвы.

Ранее столичным зоозащитникам позвонили неравнодушные граждане, которые сообщили о раненной собаке на трассе, которая охраняет мешок со щенками. Свидетели уверяли, что кутята внутри еще живы, а взрослая собака (по всей видимости, их мама) не подпускает к себе никого.

Волонтерам удалось найти место, о котором рассказали случайные свидетели. Выяснилось, что раньше собака-мама была привязана проволокой к столбу и не могла сойти с места. Щенята лежали в сумке рядом, но к приеду подмоги из Уфы они уже были все мертвы.