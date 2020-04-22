В Башкирии жители хутора оказались оторваны от цивилизации из-за рухнувшего моста

В башкирском хуторе Андреевский случилось неприятное происшествие. На реке Нугуш обвалился единственный пешеходный мост, который соединял два берега. Водная переправа давно доставляет трудности местным жителям.

Жители хутора поделились видео, на котором хорошо заметно, что тонкий и хрупкий мост рухнул прямо в воду. Очевидцы отмечают, что на другом берегу остался рыбак. Сам мост состоит из железных палок и деревяшек.