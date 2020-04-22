В Башкирии продолжаются поиски бабушки, пропавшей полтора года назад

В Салавате продолжаются поиски пропавшей при загадочных обстоятельствах 80-летней бабушки. Клавдию Бизикину ищут почти полтора года. В день исчезновения она вышла из дома, однако обратно так и не вернулась.

Встревоженные близкие не находят себе места. Бабушка нуждается в помощи медиков, поэтому важно найти ее как можно скорее. Информацию о местонахождении пенсионерки можно передать по телефону 8 (800) 700-54-52 или 02.