«Непонятно, где мы»: вернувшиеся в Уфу туристы рассказали о своем состоянии

Полсотни жителей республики вернулись домой из Индии и Турции. Сегодня в аэропорту Казани приземлились два рейса с нашими туристами из Гоа и Антальи. Власти республики организовали их трансфер до Уфы и поселили в обсерватор – в санатории «Радуга» они будут жить две недели.

Для них это путешествие еще не закончилось. Туристы хоть и приехали в республику, но еще две недели будут жить в обсерваторе на базе санатория «Радуга». Они целый месяц ждали эвакуации. Когда авиасообщение между странами закрыли, башкирские туристы остались за границей. Они рады, что вернулись на родину. Уставшие, с чемоданами и детьми на руках поселились в обсерватор.

Пока непонятно, в дороге почти больше суток, поэтому пока сильно устали, немножко непонятно, где мы, что мы. И резкий перепад температур – от +35 до +10, и поэтому нужно отдохнуть, прийти в себя. Вообще, конечно, рады, что мы хотя бы дома. Венера Алексеева

Всего же сегодня в Уфу приехали 50 туристов. Ранним утром в аэропорту Казани приземлились два рейса с россиянами из Гоа и Антальи. По поручению Главы республики для них организовали трансфер – два комфортабельных автобуса «Башавтотранса».

Нас привезли в санаторий, где казанских будут распределять, потому что туда привезли весь багаж и там нас ждал уже автобус, наш, родной, башкирский. Вместе с Салаватом. Спасибо большое, очень так приятно, забота, мы сразу забрали чемоданы, сразу сели в теплый автобус. Нормальная комната, все есть. Светлана Аверьянова

Туристы будут находиться в обсерваторе в течение 14 дней. На базе санатория «Радуга» для них подготовили двух- и трехместные номера, в которых есть всё для проживания: от диванов до телевизора и wi-fi.