«Непонятно, где мы»: вернувшиеся в Уфу туристы рассказали о своем состоянии

Полсотни жителей республики вернулись домой из Индии и Турции. Сегодня в аэропорту Казани приземлились два рейса с нашими туристами из Гоа и Антальи. Власти республики организовали их трансфер до Уфы и поселили в обсерватор – в санатории «Радуга» они будут жить две недели.
Для них это путешествие еще не закончилось. Туристы хоть и приехали в республику, но еще две недели будут жить в обсерваторе на базе санатория «Радуга». Они целый месяц ждали эвакуации. Когда авиасообщение между странами закрыли, башкирские туристы остались за границей. Они рады, что вернулись на родину. Уставшие, с чемоданами и детьми на руках поселились в обсерватор.
Всего же сегодня в Уфу приехали 50 туристов. Ранним утром в аэропорту Казани приземлились два рейса с россиянами из Гоа и Антальи. По поручению Главы республики для них организовали трансфер – два комфортабельных автобуса «Башавтотранса».
Туристы будут находиться в обсерваторе в течение 14 дней. На базе санатория «Радуга» для них подготовили двух- и трехместные номера, в которых есть всё для проживания: от диванов до телевизора и wi-fi.
Сейчас за границей остаются около 300 жителей Башкортостана. Чтобы вернуть туристов домой, понадобится время. Как только самолеты будут укомплектованы, всех привезут в Уфу. Будут ли это прямые рейсы или же в другие города России, пока неизвестно. По приезде в столицу Башкортостана квест туристов «вернуться домой» завершится только после двухнедельного карантина в обсерваторе.