В Уфе малоимущим и пожилым доставляют бесплатные продукты в рамках проекта «Наша забота»

Члены Единого добровольческого центра продолжают помогать людям в рамках проекта «Наша забота». В центре внимания волонтеров – представители старшего поколения и малоимущие семьи. Нуждающимся доставляют бесплатные продуктовые наборы.
На телефон горячей линии поступает звонок. Обращение записывают, и уже в течение дня формируют список из адресатов, нуждающихся в продуктах. После этого волонтеры, надев маски и обработав руки, выезжают по домам к тем людям, кому нужна помощь.
За день в колл-центре обрабатывают более 150 заявок нуждающихся жителей. К волонтерам присоединились и предприниматели. Несмотря на сложные времена для бизнеса, кафе и рестораны продолжают обеспечивать готовой продукцией.
Решается и проблема с транспортом. Кроме передачи в пользование автомобилей, представители предприятия «Башавтоком» сами стали волонтерами.
В это же время помогают и самому волонтерскому центру. Депутаты Госсобрания обеспечили добровольцев масками, перчатками и другими средствами защиты.
В парламенте приняли антикризисные законы, а также организовали горячую линию по оказанию правовой помощи населению. Получить бесплатную консультацию можно, позвонив по номеру телефона: 8 (347) 218-31-50.