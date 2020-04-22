В Уфе малоимущим и пожилым доставляют бесплатные продукты в рамках проекта «Наша забота»

Члены Единого добровольческого центра продолжают помогать людям в рамках проекта «Наша забота». В центре внимания волонтеров – представители старшего поколения и малоимущие семьи. Нуждающимся доставляют бесплатные продуктовые наборы.

На телефон горячей линии поступает звонок. Обращение записывают, и уже в течение дня формируют список из адресатов, нуждающихся в продуктах. После этого волонтеры, надев маски и обработав руки, выезжают по домам к тем людям, кому нужна помощь.

На данный момент в городе Уфе у нас в «Молодой гвардии Единой России» более 300 волонтеров. И эта цифра с каждым днем растет. Т.е. желающих присоединиться и помочь изо дня в день все больше и больше. Оскар Лютов, руководитель волонтерского центра «Молодой гвардии Единой России»

За день в колл-центре обрабатывают более 150 заявок нуждающихся жителей. К волонтерам присоединились и предприниматели. Несмотря на сложные времена для бизнеса, кафе и рестораны продолжают обеспечивать готовой продукцией.

Каждый день меню у нас меняется, т.е в данный момент это оливье, суп удон и второе – это спагетти с добавкой мясной. Феликс Сурпачев, повар компании Farfor

Решается и проблема с транспортом. Кроме передачи в пользование автомобилей, представители предприятия «Башавтоком» сами стали волонтерами.

Очень приятно видеть радость людей. Такое приятное удивление у них, что действительно есть помощь, что есть, на кого рассчитывать. Алина Байкова, заместитель генерального директора группы компаний «Башавтоком»

В это же время помогают и самому волонтерскому центру. Депутаты Госсобрания обеспечили добровольцев масками, перчатками и другими средствами защиты.

Мы передали в волонтерский центр «Единой России» тысячи пар перчаток, 2 тысячи масок, более тонны перекиси водорода, которая хорошо проводит обработку. Такая же помощь была оказана волонтерским центрам соцобъектов, которые обслуживают дома старости, детские дома. Римма Утяшева, депутат Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан