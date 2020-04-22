В Башкирии диктант по башкирскому языку-2020 пройдет онлайн

Международный диктант по башкирскому языку в этом году пройдет в онлайн-формате. 25 апреля дикторы будут читать текст, а прямая трансляция пройдет на телеканале БСТ, в соцсетях и на YouTube. Первыми в 11 часов по уфимскому времени его напишут участники с начальным уровнем владения языком.

В 11:30 к работе приступят те, кто свободно владеет башкирским. А в полдень задания ждут тех, кто является носителем северо-западного диалекта. Это новведение появилось по просьбе самих жителей республики.