В Уфе построят крытый футбольный манеж

Крытый футбольный манеж для круглогодичного использования прошел государственную экспертизу. Строительно-монтажные работы начнутся уже в этом году. Объект планируется построить на стадионе «Нефтяник».
Общая площадь – 6,5 тыс. кв. метров, из них почти шесть тысяч квадратных метров – сам футбольный манеж. Предусмотрены раздевалки, места общего пользования, душевые, гардероб, вестибюль, тренерская, комната для инвентаря, а также медицинский пункт и др.
А вот строительство дворца спортивной борьбы пока откладывается. Об этом на своих страницах в социальных сетях написал Глава республики Радий Хабиров.
В восьмом игровом дне фестиваля «Алга в киберспорт» приняли участие 163 человека. Интересно, что за все восемь дней ни разу не было меньше 100 участников. Во вторник киберспортсмены соревновались между собой в трёх дисциплинах: Warface, NHL20 и CSGO. Больше всего людей традиционно играли в CSGO, на турнир заявились 29 команд, это 145 человек.
Соревнования продолжатся завтра в трех разных дисциплинах. Сейчас организаторы задумались над тем, чтобы добавить новый вид программы: World Of Tanks. Участники фестиваля голосуют в официальной группе во «ВКонтакте» «Алга в киберспорт» за добавление или отсутствие вида танковых боев в соревнованиях.