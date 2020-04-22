В Уфе построят крытый футбольный манеж

Общая площадь – 6,5 тыс. кв. метров, из них почти шесть тысяч квадратных метров – сам футбольный манеж. Предусмотрены раздевалки, места общего пользования, душевые, гардероб, вестибюль, тренерская, комната для инвентаря, а также медицинский пункт и др.

А вот строительство дворца спортивной борьбы пока откладывается. Об этом на своих страницах в социальных сетях написал Глава республики Радий Хабиров.

В восьмом игровом дне фестиваля «Алга в киберспорт» приняли участие 163 человека. Интересно, что за все восемь дней ни разу не было меньше 100 участников. Во вторник киберспортсмены соревновались между собой в трёх дисциплинах: Warface, NHL20 и CSGO. Больше всего людей традиционно играли в CSGO, на турнир заявились 29 команд, это 145 человек.