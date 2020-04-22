Природа очистилась: в Башкирии на 150-летие Ленина зацвела вишня

У жительницы Башкирии на личном приусадебном участке зацвела вишня. Причем произошло это аккурат 22-го апреля, в 150-летнюю годовщину со дня рождения Владимира Ленина. Обладательница необычного дерева поделилась своей радостью с редакцией bash.news.
В Башкирии продолжается режим самоизоляции в связи с пандемией коронавируса. Шутка про очищение природы, из-за которого дельфины вернулись в чистые каналы Венеции, актуальна и для Башкирии. Правда, у нас речь пойдет о вишне, а не о млекопитающих.
Учительница химии Дина Уразова из Зианчуринского района прислала в нашу редакцию необычное видео. У нее на участке внезапно зацвела вишня. Это событие совпало с 22 апреля - датой, которую знает старшее поколение. В этот день 150 лет назад родился Владимир Ленин.
Отметим, что по многолетней статистике цветение вишни в Башкирии происходит значительно позже. Сейчас она только-только начинает зацветать в Крыму и на Кубани. К средней полосе России цветение доберется в десятых числах мая, а на Урале это происходит в период с 20 мая по 5 июня.