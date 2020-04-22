Природа очистилась: в Башкирии на 150-летие Ленина зацвела вишня

Это знаменательный в нашей истории день. И вот к этому дню у меня в парнике расцвела вишня. Жалко было вырубать ее, но она в принципе и не мешает, в уголочке растет. Я буду первая в этом году есть вишню. Вот в воскресенье открою парник, залетят пчелки, опылят мою вишню, и будет урожай.

Дина Уразова, жительница Башкирии