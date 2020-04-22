В Башкирии мужчина упал на машине с моста в реку и исчез

Сейчас прочесывается местность, в тесном контакте с водолазами работают и местные жители, спасибо им за это огромное. У нас есть несколько версий. Он мог прийти в себя и сбежать, а мог и умереть. В этом случае его тело вполне могло снести течением, сейчас реки "открылись", течение у них сильное.

источник в правоохранительных органах