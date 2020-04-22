В Башкирии мужчина упал на машине с моста в реку и исчез

В Башкирии спасатели разыскивают жителя Белорецкого района. Мужчина накануне был за рулем автомобиля ВАЗ-21099, который на полной скорости вылетел с моста в реку. На месте происшествия был найден труп другого человека, а сам хозяин автомобиля пропал.
Накануне днем в Башкирии в селе Верхний Авзян Белорецкого района республики с моста в реку упала отечественная легковушка. Автомобиль приземлился на крышу в воду. Свидетели произошедшего незамедлительно сообщили об этом спасателям.
Прибывшие на место сотрудники МЧС подняли машину краном и обнаружили внутри труп 26-летнего сельчанина. В ходе проверки выяснилось: погибший ехал в машине в качестве пассажира, а водителем был непосредственно хозяин автомобиля. Мужчина каким-то непонятным образом исчез с места аварии.
Наш собеседник также добавил: по странному стечению обстоятельств несколько лет назад пропавший уже попадал в подобную ситуацию. Мужчина не справился с управлением своего автомобиля "Иж" и вылетел на нем прямо в реку. Фотографии с места событий остались у него в социальных сетях.
Сейчас по данному факту проводится проверка. Погибшего пассажира уже похоронили. Поиски пропавшего водителя продолжаются.