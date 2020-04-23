В Уфе грузовик наехал на легковушку, которая разбилась «в мясо»

В башкирской столице зарегистрирована серьёзная авария. Водитель грузовика наехал на легковушку, которая столкнулась с другой машиной. ДТП произошло на автодороге Уфа-Оренбург.

За рулём «КамАЗа» был 64-летний житель Московской области. При остановке на светофоре мужчина совершил наезд на «ВАЗ-2107», который сильно отбросило. Легковушка налетела на «Шкоду Октавиа», спровоцировав дополнительное столкновение.

В аварии есть пострадавшие. Различные травмы получили пассажиры «семёрки». 24-летний парень и 24-летняя девушка были срочно госпитализированы.