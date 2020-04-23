Стало известно, чем закончилось вскрытие умерших от коронавируса людей

Стали известны первые результаты вскрытия скончавшихся от коронавируса пациентов. Специалисты обнаружили у жертв эпидемии множество болезней. О результатах вскрытия сообщили немецкие и швейцарские врачи.

В период с 22 марта по 11 апреля врачами из Европы и Швейцарии было вскрыто 65 тел людей, которые умерли от коронавируса. Все скончавшиеся страдали от других болезней. Самыми распространёнными недугами оказались : давление, инфаркт, болезни сердца. В 46 случаях смерти имелись перенесённые ранее болезни лёгких. В 28 случаях была пересадка органов, 16 человек страдали деменцией. У остальных умерших был зафиксирован рак, ожирение и сахарный диабет.

В одной из швейцарских клиник к настоящему времени проведено вскрытие 20 человек. Врачи сообщают, что меньшая часть умерших страдали воспалением лёгких. Врачи заметили в лёгких серьёзные нарушения в микроциркуляции. Это говорит о том, что в них нарушается процесс кислородного обмена. Именно поэтому при коронавирусе возникают трудности во время вентиляции лёгких.