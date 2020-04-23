Житель Башкирии избил возлюбленную до смерти и спрятал тело в холодильник

Страшная трагедия произошла в Октябрьском. В полицию поступило сообщение об обнаружении тела 36-летнего мужчины в одной из квартир города. При погибшем была найдена предсмертная записка, в которой парень сознался в страшном преступлении.

В куртке умершего был найден паспорт возлюбленной, в котором мужчина написал, что убил сожительницу. Выяснилось, что девушка действительно перестала выходить на связь с родственниками в начале месяца, но никто из них не забил тревогу. Был проведён осмотр квартиры, которую снимали возлюбленные, и в холодильнике были обнаружены останки убитой женщины.

Основная версия убийства – бытовой конфликт, во время которого мужчина избил возлюбленную до смерти. Чтобы скрыть преступление, парень спрятал тело в холодильник, но жить с грузом вины не смог. Следственный комитет проводит проверку случившегося.