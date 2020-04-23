В Уфе организовали доставку еды в обсерваторы

Просят еду без глютена, а вегетарианцы отказываются от говядины. В Уфе организовали доставку еды в обсерваторы. Столовая раньше кормила сотрудников Министерства сельского хозяйства и ближайших ведомств.

В связи с режимом самоизоляции столовая потеряла клиентов. Однако мощности предприятия пригодились для того, чтобы организовать трехразовое питание постояльцев двух обсерваторов. Это позволило сохранить зарплату сотрудникам общепита и обеспечить горячей едой туристов.