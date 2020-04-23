Просят еду без глютена, а вегетарианцы отказываются от говядины. В Уфе организовали доставку еды в обсерваторы. Столовая раньше кормила сотрудников Министерства сельского хозяйства и ближайших ведомств.
В связи с режимом самоизоляции столовая потеряла клиентов. Однако мощности предприятия пригодились для того, чтобы организовать трехразовое питание постояльцев двух обсерваторов. Это позволило сохранить зарплату сотрудникам общепита и обеспечить горячей едой туристов.
Трижды в день машины забирают еду и развозят по обсерваторам. Повара разработали меню здоровой пищи. В нем нет жареных и жирных блюд. Всего в день готовится около 150 порций.