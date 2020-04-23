В Уфе нашли мёртвым пропавшего 24-летнего парня

Волонтёры «Лиза Алерт Башкортостан» сообщили трагическую новость. 24-летний Константин Маломожнов найден мёртвым. Парня искали с 26 сентября.
Изданию UTV мама молодого человека рассказывала, что Константин переживал нелёгкое время. Парень в течение четырех месяцев боролся с депрессией, каждый поход на работу давался ему с трудом, а общение с людьми тяготило. Подавленное состояние Константина началось из-за потери жены.
В поисках молодого человека участвовали добровольческие отряды, жители посёлка, в котором с родителями жил Константин. К сожалению, поиски парня закончились трагедией. Семья Константина сделала всё, чтобы найти сына.