В Уфе нашли мёртвым пропавшего 24-летнего парня

Изданию UTV мама молодого человека рассказывала, что Константин переживал нелёгкое время. Парень в течение четырех месяцев боролся с депрессией, каждый поход на работу давался ему с трудом, а общение с людьми тяготило. Подавленное состояние Константина началось из-за потери жены.