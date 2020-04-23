В Башкирии без вести пропал 9-летний ребёнок

Волонтёры поисково-спасательного отряда «Поиск детей Уфа» просят помощи добровольцев. В селе Нижний Ташбукан пропал 9-летний Рустам Ишкулов. Мальчик ушёл из дома в неизвестном направлении ещё вчера.

22 апреля Рустам вышел на улицу, но вечером домой не вернулся. Родители забили тревогу и бросились на поиски мальчика. Семья пропавшего обратилась в полицию и волонтёрские организации за помощью.

На вид Рустаму 6-7 лет. Рост мальчика примерно 116 см, телосложение среднее. В день пропажи на нём была красная шапка, коричневая куртка и синие сапоги.