Стали известны результаты анализов башкирских туристов из Таиланда

Обнародованы результаты анализов на коронавирус 68 туристов, прибывших в Уфу из Таиланда. Тест показал отрицательный результат на Covid-19 у всех путешественников. Об этом сообщили на оперативном совещании в Правительстве республики.

Отмечается, что состояние туристов удовлетворительное. На данный момент они находятся в обсерваторе на двухнедельном карантине. Вместе с ними результаты своих анализов ждут еще 49 человек, которые прилетели из Индии и Турции.