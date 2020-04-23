Жители России сокращают свои расходы из-за COVID-19

На фоне коронавируса люди в России готовы на время отказаться от некоторых покупок. В ближайшее время рост расходов ожидается только в некоторых сферах. Остальные деньги россияне пока будут экономить.
Специалисты провели исследование, на что тратят деньги жители России во время коронавируса. Рост расходов будет наблюдаться только в нескольких категориях. Это услуги ЖКХ, вай-фай, мобильная связь, лекарства и продукты.
Также жители планируют меньше тратить денег на одежду. Возможно, вырастет спрос на онлайн-магазины. Наихудшие потери ожидаются у торговых центров и заведений уличной торговли. Люди планируют тратить больше денег на свежие продукты и лекарства.