Жители России сокращают свои расходы из-за COVID-19

На фоне коронавируса люди в России готовы на время отказаться от некоторых покупок. В ближайшее время рост расходов ожидается только в некоторых сферах. Остальные деньги россияне пока будут экономить.

Специалисты провели исследование, на что тратят деньги жители России во время коронавируса. Рост расходов будет наблюдаться только в нескольких категориях. Это услуги ЖКХ, вай-фай, мобильная связь, лекарства и продукты.