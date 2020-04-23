«Не подвергаем опасности население»: в Башкирии рассказали о перевозке анализов больных COVID-19

Сегодня, 23 апреля, прошёл ежедневный онлайн-брифинг по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией. Спикеры встречи обсудили текущую ситуацию в республике и ответила на волнующие вопросы. Так, многих жителей Башкирии тревожит перевозка анализов больных коронавирусом.
Известно, что после сбора анализов на коронавирусную инфекцию их транспортируют в лабораторию. Многие переживают, что транспортировка биологического материала может быть опасной. Анна Казак, главный врач Центра гигиены и эпидемиологии, рассказала о механизме перевозки материала.
Биологический материал упакован в трёхслойную защиту, его перевозка осуществляется специализированной машиной и сотрудниками, которые получили разрешение и сертификацию. Медицинские работники при этом не подвергают себя опасности, так как анализы перевозятся в специальном «холодильнике». Все биоматериалы транспортируются с учётом необходимых эпидемиологических норм.