«Не подвергаем опасности население»: в Башкирии рассказали о перевозке анализов больных COVID-19

Биоматериалы доставляются в тройной упаковке, которая предполагает защиту от проливания этой среды, попадания в окружающую среду. И доставляют сотрудники медицинских организаций с необходимой документацией на спецтранспорте. Говорить о том, что мы подвергаем опасности наше население, нет, ни в коем случае.

Анна Казак, главный врач Центра гигиены и эпидемиологии