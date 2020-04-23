Источник: в Уфе уволился врач, рассказавший о смерти пациента от коронавируса

Врач клиники БГМУ Евгений Сырчин, который накануне рассказал о гибели пациента от коронавируса, написал заявление на увольнение. Об этом bash.news рассказал собственный источник в медучреждении. Сам врач комментировать ситуацию пока отказывается.

Евгений Сырчин, доктор клиники БГМУ с многолетним стажем, написал заявление на увольнение. Об этом редакции bash.news рассказали сразу несколько коллег медицинского специалиста. Врач стал известен на всю республику своими отчетами о работе в ковидном госпитале в Уфе. Благодаря его постам много людей узнало о том, как тяжело проходит лечение коронавируса.

Множество предпринимателей и точек общепита решило поддержать врачей. В больницу стали привозить еду, сотни людей поддерживают медиков добрым словом. Накануне Сырчин сообщил о гибели одного из пациентов, который был в очень тяжелом состоянии. Доктор подчеркнул, что гибель человека врачи переживают как личную трагедию.

По данным источника bash.news в клинике БГМУ, врач сегодня написал заявление на увольнение и рассказал об этом своим близким и коллегам. В Минздраве Башкирии этот случай не комментируют, так как больница подчиняется БГМУ, а не региональному Министерству здравоохранения. Наша редакция дозвонилась до Евгения Сырчина, однако сам он эту информацию комментировать отказался.

Чуть позднее нам удалось дозвониться до Валентина Павлова, ректора БГМУ. Он рассказал, что Сырчина никто не увольнял. Доктор сейчас работает не в "красной зоне", в которой ведется работа с ковидными больными. Что касается умершего пациента, то больной, по словам Павлова, был обречен. У него были сопутствующие заболевания. Точная причина смерти станет известна только после вскрытия.