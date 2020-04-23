В Башкирии стройки проверяют на соблюдение правил санитарной безопасности

Сотрудники Госкомитета Республики Башкортостан по строительству и архитектуре проверяют стройплощадки и производственные предприятия на предмет соблюдения правил санитарной безопасности. На этапе возведения в республике находятся 496 многоквартирных домов.

В соответствии с требованиями для рабочих должен быть организован контрольно-пропускной пункт с обязательным замером температуры, а все сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты. Выборочные проверки прошли почти на 50 предприятиях и стройплощадках. На некоторых были выявлены нарушения установленных правил.

Свободно можно пройти на площадку. Есть моменты, когда проводятся совещания в закрытом небольшом помещении. Мы рекомендуем проводить совещания на отрытом воздухе или вообще перейти на удаленный режим по возможности. В соответствии с законодательством у нас в КОАПП появилась статья, которая вводит административную ответственность как на физических, так и на юридических лиц. Есть значительные штрафы, вплоть до остановки производства. 

Сергей Турсуков, начальник отдела Госкомитета Республики Башкортостан по строительству и архитектуре