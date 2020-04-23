В Башкирии стройки проверяют на соблюдение правил санитарной безопасности

Сотрудники Госкомитета Республики Башкортостан по строительству и архитектуре проверяют стройплощадки и производственные предприятия на предмет соблюдения правил санитарной безопасности. На этапе возведения в республике находятся 496 многоквартирных домов.
В соответствии с требованиями для рабочих должен быть организован контрольно-пропускной пункт с обязательным замером температуры, а все сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты. Выборочные проверки прошли почти на 50 предприятиях и стройплощадках. На некоторых были выявлены нарушения установленных правил.