В Башкирии стройки проверяют на соблюдение правил санитарной безопасности

Свободно можно пройти на площадку. Есть моменты, когда проводятся совещания в закрытом небольшом помещении. Мы рекомендуем проводить совещания на отрытом воздухе или вообще перейти на удаленный режим по возможности. В соответствии с законодательством у нас в КОАПП появилась статья, которая вводит административную ответственность как на физических, так и на юридических лиц. Есть значительные штрафы, вплоть до остановки производства.

Сергей Турсуков, начальник отдела Госкомитета Республики Башкортостан по строительству и архитектуре