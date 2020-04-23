В Башкирии отремонтируют дороги к медицинским учреждениям

В республике продолжается ремонт дорог. В частности, будут обновлены дорожные покрытия у 15 медицинских учреждений. Работа осуществляется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который утвердил Владимир Путин.

Дороги отремонтируют в Уфе, Салавате, Стерлитамаке и других крупных и мелких муниципалитетах Башкирии. На ремонт направлено 7,3 миллиардов рублей, из которых 2,2 миллиарда выделят из федерального бюджета. Некоторые из дорог были приведены в нормативное состояние ещё в прошлом году, а за некоторые возьмутся в этом году.

Обновление затронет не только дорожное покрытие, но и тротуары, пешеходные переходы, светофоры и барьерные ограждения. Из-за сложившейся эпидемиологической ситуации в мире важным и актуальным является ремонт дорог к медицинским учреждениям. В Башкирии к ремонту приступили на 2-3 недели раньше и работы ведутся уже на 34 объектах из 107.