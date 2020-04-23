В Башкирии нашли серийного преступника, убившего шестерых человек

Следственный комитет Башкирии занимается расследованием шести громких убийств. С 2008 по 2011 года неизвестный преступник убил и ограбил три семьи. Обвинение предъявили 51-летнему жителю Янаульского района, который сейчас отбывает наказание за другие хищения.

Следствие выяснило, что предполагаемый злоумышленник в разное время убил две супружеские пары от 73 до 82 лет, а также 75-летнего отца и его 42-летнего сына. Обманным путём убийца проникал в дом к погибшим, представляясь продавцом товаров, а после убивал мужчин тупым предметом, а женщин душил. Совершив убийство, преступник похищал деньги, драгоценности и ценные вещи, а потом скрывал все улики.

Злоумышленника долго не могли поймать, но при расследовании других аналогичных преступлений следователи вышли на 51-летнего сельчанина. Мужчина уже отбывает наказание в тюрьме за совершение 25 краж. Сам обвиняемый свою причастность к убийствам не признаёт – следствие продолжает расследование запутанного дела.