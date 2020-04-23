В Минтруде предложили увеличить срок вахты до полугода из-за коронавируса

Министерство труда предложило увеличить срок вахты до полугода из-за коронавируса. По их мнению, это поможет сдержать распространение COVID-19. Об этом сообщает издание РБК.

Из постановления следует, что работодатель вправе увеличить срок вахты еще на три месяца — до полугода. Согласно ТК РФ, на сегодняшний день максимальная продолжительность вахты составляет три месяца. Ежедневная рабочая смена должна длиться не более 12 часов.

В Минтруде подчеркнули, что увеличение срока вахты возможно исключительно по согласию работника. Более того, в период борьбы с COVID-19 ведомство предложило перед началом вахты ввести обсервацию сотрудников .