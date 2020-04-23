В Башкирии спецкомиссия будет проверять соблюдение санитарных норм в больницах

В Башкортостане создали межведомственную комиссию, которая будет проверять соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в больницах и поликлиниках. Такое поручение дал Глава республики Радий Хабиров. Он отметил, что эта же тема обсуждалась на встрече с членами Совета по правам человека.

Радий Хабиров поручил создать комиссию, которая бы проверяла медучреждения на соответствие санитарным нормам. В нее должны войти принципиальные люди, которые будут помогать обеспечивать больницы и поликлиники медицинскими масками и другими спецсредствами. Это поможет защитить врачей, которые на переднем краю борьбы с коронавирусом. Как отметили в Минздраве, за последние сутки прибавилось 26 пациентов с COVID-19. Общее число – 422.

На совещании в правительстве обсудили ситуацию с безработицей. Максимальное пособие смогут получить лишь те, кто был уволен после 1 марта этого года. То же касается и выплат на несовершеннолетних детей, положенных безработным. Одно из решений – возможность зарегистрироваться на портале «Работа в России» trudvsem.ru. Это сделали уже 19 тысяч жителей Башкортостана.

Также стала известна дата отправки призывников из Башкортостана – 20 мая. Во время весеннего призыва республика должна направить 5159 новобранцев. Как отметил военный комиссар республики Игорь Харченко, в военных комиссариатах организуют тщательный медицинский контроль и санитарную обработку. Также для того, чтобы не допустить массового инфицирования ребят, необходимо организовать взятие проб на коронавирус. Глава региона поручил подготовить заявку в Правительство России на дополнительное получение экспресс-тестов на коронавирус для обследования призывников.

Радий Хабиров заявил, что отправит свой месячный заработок нуждающимся. Сделать то же самое он призвал и коллег. Как отметил руководитель республики, зарплата будет перечислена в фонд партии «Единая Россия».