В Башкирии бурная река начала топить деревню

Деревня Абзаново Архангельского района оказалась во власти водной стихии. Фотографии затопления прислали местные жители. По их словам, на 9 часов вечера вышедшая из берегов река Инзер подтопила одну улицу, но уровень воды продолжает подниматься.

Частично затоплены дома, сараи и другие надворные постройки. На одном из фото видно, как мужчина верхом на лошади пытается преодолеть водную преграду. Кадры сделаны в деревне Новоабзаново.